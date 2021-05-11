Yılmaz Özdil'den göndermeli Mescid-i Aksa paylaşımı

Terör devleti İsrail, her türlü hukuksuzluğu ve kural tanımazlığı kullanarak Filistin topraklarına saldırmaya devam ediyor. Özellikle Müslümanlar için kutsal sayılan günlerde Filistin topraklarına saldırmayı alışkanlık haline getiren terör devleti İsrail, her ramazan ayında olduğu gibi bu sene yine ramazan ayında Müslümanlar için büyük bir önem teşkil eden kutsal topraklar olan Kudüs ve ilk kıble olarak kabul edilen Mescid-i Aksa’ya sert müdahalelerde bulunuyor.

İsrail tarafından yapılan bu hukuksuz saldırılar dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı gibi ülkemiz basınında da eleştiri konusu haline geldi. Son olarak Sözcü yazarı Yılmaz Özdil İsrail’in mescidi aksaya karşı yapmış olduğu bu hukuksuz saldırılara karşı geçmiş dönemde yaşanan mavi Marmara olayını hatırlattı. Sosyal medya hesabından mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıyı hatırlatan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, hadi Len oradan mesajıyla ilginç bir paylaşımda bulundu. Yılmaz Özdil, mevcut hükümetin siyonist İsrail’e tazminat konusunda anlaştığını ve tazminatın ödenmesi sonrasında Mavi Marmara davasının düşürüldüğünü hatırlattı. Bu durum binlerce insan tarafından paylaşıldı.