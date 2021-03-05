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Yılmaz Özdil'den Fransa eleştirisi

Sözcü gazetesinde yazarlık yapan Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Fransa üzerinden yüklendi. Yılmaz Özdil, Fransız bayrağı yakan vatandaşlara seslendi.

05 Mart 2021 Cuma 12:18
Yılmaz Özdil'den Fransa eleştirisi
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Geçtiğimiz günlerde Ak Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti. Bu telefon görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında sevgili kardeşim ifadelerini kullanmıştı. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ise bu görüşmeyi eleştirdi. Fransa bayrağı yakan vatandaşlarımıza seslenen Yılmaz Özdil, bu konuşmayı bir Fransız öpücüğü başlığıyla kamuoyuna duyurdu. Ülke olarak çok duygusal olduğumuzu ve sürekli olarak Avrupa’yı eleştirdiğimizi söyleyen Yılmaz Özdil, yapılan bu görüşmede acaba Fransız bayrağı yakan vatandaşlarımızın ne durumda olduğunu merak ettiğini söyledi. Erdoğan bu konuşmasında makrona sevgili kardeşim diye hitap etmişti. Bu durum sol kesimlerde eleştirilere maruz kalmıştı.



Son Güncelleme: 05.03.2021 12:18
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanMacronYılmaz Özdil
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