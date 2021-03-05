Yılmaz Özdil'den Fransa eleştirisi

Geçtiğimiz günlerde Ak Partili Cumhurbaşkanıile Fransa cumhurbaşkanı Emmanuelarasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti. Bu telefon görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında sevgili kardeşim ifadelerini kullanmıştı. Sözcü gazetesi yazarıise bu görüşmeyi eleştirdi. Fransa bayrağı yakan vatandaşlarımıza seslenen Yılmaz Özdil, bu konuşmayı bir Fransız öpücüğü başlığıyla kamuoyuna duyurdu. Ülke olarak çok duygusal olduğumuzu ve sürekli olarak Avrupa’yı eleştirdiğimizi söyleyen Yılmaz Özdil, yapılan bu görüşmede acaba Fransız bayrağı yakan vatandaşlarımızın ne durumda olduğunu merak ettiğini söyledi. Erdoğan bu konuşmasında makrona sevgili kardeşim diye hitap etmişti. Bu durum sol kesimlerde eleştirilere maruz kalmıştı.