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Yılın 2'inci MGK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) masaya ilk olarak terörle mücadeleyi yatıracak. Toplantıda ayrıca diğer bölgesel konularla birlikte ulusal güvenlik konuları da ele alınacak.

30 Mart 2021 Salı 11:49
Yılın 2'inci MGK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor!
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2021 yılının ikinci Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek. Toplantıda terörle mücadele başta olmak üzere Suriye ile Libya'daki gelişmeler ele alınacak. Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen faaliyetlerin son durumlarının da değerlendirileceği toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar ve FETÖ ve DEAŞ'ın son durumları görüşülecek.

Diğer bölgesel konuların ve ulusal güvenlik meselelerinde toplantıda gündem maddeleri arasında olması beklenirken Türk ordusunun Azebaycan'ın Karabağ bölgesinde gerçekleştirilen ateşkesi denetlemek üzere 30 Ocak tarihinde açılan Türkiye-Rusya Ortak Merkez Komutanlığı faaliyetleri değerlendirilecek. Toplantıda Suriye'de son günlerde meydana gelen gelişmelerinde görüşülmesi bekleniyor.

Yılın 2'inci MGK toplantısı üyelerinin ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar için başlatılan istişari görüşmelerde son durumu ele alacakları ve KKTC'nin Doğu Akdeniz bölgesinde uluslararası hukuk kapsamından meydana gelen haklarıyla ilgili yapılan çalışmaları değerlendireceği belirtildi.



Son Güncelleme: 30.03.2021 11:49
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Cumhrubaşkanı ErdoğanMilli Güvenlik KuruluMgk ToplantıısToplantı Gündemi
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