Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde değişiklikler yaşandı. Alınan karar 21 Nisan 2021 Resmî Gazete’de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı’na Mehmet Muş getirildi. Kimdir Mehmet Muş sorularının yanıtı merakla bekleniyor.

Mehmet Muş kimdir?

Mehmet Muş AK Parti İstanbul Milletvekili görevinden Ticaret Bakanı görevine atandı. Atama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalı kararı ile gerçekleşti. Kara bugün Resmî Gazete’de yayımlandı. Anayasa’nın 104 ve 106. Maddeleri kapsamında eski Bakan Ruhsar Pekcan görevden alındı ve yerine Mehmet Muş getirildi.

Mehmet Muş, Trabzon Sürmene’de 1 Mayısıs 1982 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatın İstanbul’da başlayan Muş, ilköğretim ve ortaöğretimini İstanbul’da aldıktan sonra Üniversite eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans için Washington State University School of Economic Sciences’e giden Muş ardından doktora eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında tamamlamıştır. Mehmet Muş evli ve bir çocuk babasıdır.

Siyasi kariyerinden önce özel sektörde bütçe planlama uzmanlığı yapmıştır. Ardından AK Parti gençlik kollarının İstanbul Teşkilatına girmiş ve burada oldukça aktif çalışmalar yapmıştır. AK Parti Gençlik Kollarında İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ekonomi İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı’nı yapmıştır.

Gençlik Kolları’nda yer aldığı görevlerin ardından Mehmet Muş,2011 yılından itibaren sırasıyla 21,25,26 ve 27.Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak görev yapmıştır. TBMM’de Dışişleri Komisyonu, plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu üyelikleri yapmış bunun yanı sıra NATOPA’ da Türk Grubu Üyeliği’nde görev almıştır. Mehmet Muş, AK Parti Genel Merkezi’nde Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Mehmet Muş, 2014’te AK Parti MYK üyeliğine getirilmiş ve AK parti Genel Başkan Yardımcılığı ile Ekonomi işleri Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. AK Parti’nin 2. Olağanüstü Kongresinde tekrar MKYK üyeliğine seçilmesinin ardından Muş, AK Parti Grup Başkanvekilliği, MYK üyeliği yaptı ve İstanbul Milletvekilliği görevini yürütüyordu. Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalı kararı ile Ticaret Bakanı olarak atanmıştır. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz.