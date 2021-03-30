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Yeni seçim barajı kaç olacak?

Seçimler yaklaşıyor, gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı seçim barajı açıklamalarında. Seçim barajının düşürüleceği yönünde haberler gündeme gelirken, seçmen bu konu hakkında araştırma yapıyor, merak ediyor. Bizde siz değerli okurlarımız için haberin aslını araştırdık, buyurun haberimize.

30 Mart 2021 Salı 23:15
Yeni seçim barajı kaç olacak?
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Cumhur İttifak çevresinden gelen öneriye göre, yüzde 10 seçim barajının yüzde 7'ye çekilmesi konusunda hemfikir oldular. 

Seçmenin gözü gelecek yeni gelişmeler için Yüksek Seçim Kurulu'nda. Ne olacağı ve seçimlere nasıl yansıyayacağı konusunda merakla gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. 

Cumhur İttifak ortakları olan Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Siyasi Partiler Kanunu'na göre kararlarında kesin olduklarını belirttiler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki değişiklik doğrultusunda, Siyasi Partiler Kanunu'nda da yapılan değişiklikler netleşti. Ak Parti'nin hazırladığı taslak önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Taslağı alan Cumhurbaşkanı, MHP ile görüşecek. 

Siyasi Partiler Kanunu hakkında MHP'ninde kendi çalışmaları bulunuyor. Ak Parti'nin önerileri verildiği sırada MHP'ye, MHP'DE kendi önerilerinin bulunduğu sunumu Ak Parti'ye iletecek. Cumhur İttifakının iki önemli lideri birlikte bu konuda karar varacak. Sonucunda ise bu tasarı metinleri karar kılınarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştırılacaktır. 

Ortak kararlar alma yönünde metinler arasında uzlaşı sağlanması belirlenirken, bir konuda hemfikir oldular. Seçim barajının çekilmesini iki partide istiyor. Bu doğrultuda yüzde 10 olan seçi,m barajı yüzde 7'ye çekilme kararı ortak olacak. Taslakta yer alan, daraltılmış bölge seçim sisteminde her şehirden 5 vekil çıkaracak kadar bölünmesi ön görülüyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu sisteme olumlu bakmadığı gündeme geldi. 



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:15
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Seçim BarajıYSKSeçimBaraj
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