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Yeni seçim barajı kaç olacak, düşecek mi? Seçim barajı şuanda kaç?

2023 senesinde yapılacak olan seçimlerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre 2023 senesinde yapılacak olan seçimlerde, seçim barajı düşürülecek. Bu iddiayı duyan vatandaşlar ise yeni seçim barajının kaç olacağını araştırmaya başladı. Aynı zamanda mevcut seçim barajının kaç olduğunu da araştıran vatandaşlar, bu konuyu merak ediyor. İşte detaylar...

13 Mart 2021 Cumartesi 12:10
Yeni seçim barajı kaç olacak, düşecek mi? Seçim barajı şuanda kaç?
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2023 senesinde yapılacak olan seçimler, bugünden konuşulmaya başlandı. Seçimlerle ilgili ise ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre AK Parti üyeleri, seçim barajını düşürmek istiyor. Bu haberi duyan vatandaşlar ise mevcut seçim barajının kaç olduğunu ve seçim barajının kaça düşürüleceğini araştırmaya başladı. İntenet üzerinden araştırmalarını yapan vatandaşlar, son günlerde en çok bu konuyu araştırdı.

Mevcut seçim barajı kaç? Seçim barajı kaça düşürülecek? 

Mevcut seçim barajı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. İddiaya göre ise seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi gündeme gelmiştir. AK Parti heyeti bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürürken, MHP’de bu konuda AK Parti’ye desteğini sunmuştur. Muhalefet ise bu değişikliğe karşı çıkıyor.



Son Güncelleme: 13.03.2021 12:10
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Anahtar Kelimeler:
Seçim BarajıSeçimAK Parti
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