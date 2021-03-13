Yeni seçim barajı kaç olacak, düşecek mi? Seçim barajı şuanda kaç?

Mevcut seçim barajı kaç? Seçim barajı kaça düşürülecek?

2023 senesinde yapılacak olanler, bugünden konuşulmaya başlandı. Seçimlerle ilgili ise ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göreüyeleri,nı düşürmek istiyor. Bu haberi duyan vatandaşlar ise mevcut seçim barajının kaç olduğunu ve seçim barajının kaça düşürüleceğini araştırmaya başladı. İntenet üzerinden araştırmalarını yapan vatandaşlar, son günlerde en çok bu konuyu araştırdı.

Mevcut seçim barajı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. İddiaya göre ise seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi gündeme gelmiştir. AK Parti heyeti bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürürken, MHP’de bu konuda AK Parti’ye desteğini sunmuştur. Muhalefet ise bu değişikliğe karşı çıkıyor.