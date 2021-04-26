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Yeni muhtarların seçimi için seçim tarihi belli oldu

Çeşitli nedenler ile muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerin tekrarlanmasına ve ara seçim yapılmasına karar verildi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:17
Yeni muhtarların seçimi için seçim tarihi belli oldu
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Yüksek Seçim Kurulu tarafından ölüm ya da başka bir sebeple muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde seçim yapılması kararı alındı. Seçimlerin yinelenmesi olarak 6 Haziran 2021 olarak belirlenirken belirlenen seçim takvimine göre Düzce merkeze bağlı 5 mahalle ve 1 köy ile Yığılca İlçesinde 2 köy, Çilimli İlçesinde 1 köy muhtarlığı için seçmenler sandık başına giderek oylarını kullanacaklar.

YSK’a bu konu hakkında resmi sayfasında yer verilen seçimlere göre 6 Haziran 2021 tarihinde sandık başına giderek oy kullanacak olan vatandaşlar Düzce merkeze bağlı Akpınar, Cedidiye, Mergiç, Yeşiltepe, Çamköy Mahalleleri ile Samandere Köyü’nde ikametgâh edenler olacak. Öte yandan Çilimli İlçesinde Kiraztarla köyü ile Yığılca İlçesine bağlı olan Hacılar ve Hebeler Köyü’nde yapılacak seçimlerde yine vatandaşlar sandık başına giderek köylerinin yeni muhtarlarını seçecek.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:17
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Anahtar Kelimeler:
SeçimMuhtar
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