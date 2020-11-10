Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevinden istifa etmesiyle yerinden boşalan koltuğa atanan isim belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan'ı atadı.

Lüftü Elvan'ın hazine ve maliye bakanı olarak atandığı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugün ki sayısında yayımlandı.

Lütfü Elvan kimdir ?

Lütfi Elvan, 12 Mart 1962'de Karaman Ermenek'te doğdu.

23. dönemde Karaman milletvekili seçildi. 23. dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığı, Türkiye Macaristan Dostluk Grubu Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24. dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde, Antalya milletvekili seçildi.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde, Mersin milletvekili seçildi.

64. hükümette Reformlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak kabinede yer aldı.

65. hükümette Kalkınma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etmektedir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ak Parti 27. dönem Mersin 1. sıra milletvekili adayıdır.