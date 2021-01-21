Yeni ekonomi ve hukukta reform paketi Başkan Erdoğan'a sunuldu

Haftaya yapılacak olon AK Parti MYK toplantısında son kez değerlendirilmesi yapılacak düzenlemeler ele alınacak. Toplantıda değerlendirilecek bir diğer önemli konu ise yeni ekonomi ve hukukta reform paketleri olacak. Son hali tamamlanan yeni paketler dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulurken paket Erdoğan tarafından 'çerçeve belge' olarak kamuoyuna açıklanacak. Söz konusu açıklamanın ise Şubat ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

İlgili bakanlıklar ve kurmaylarla birlikte yapılan değerlendirme toplantısında ele alınan ve taslak metin dün'a iletildi. Erdoğan'ın masasında olan taslakta kritik maddelerin olduğu belirtilirken aralarında ağır ceza mahkemelerinin yargılamada verdiği tutukluluk sürelerinin kısaltılması, iddianamelerin tamamlanmasıyla birlikte ilgili süreçlerde her mahkemeye getirilen 'süre şartı', hakimlere verilen 'coğrafi teminat' ve AYM ve AİHM'in verdiği hak ihlali kararlarının yeniden yargılanma sebebi olarak sayılması gibi maddelerin olduğu öğrenildi.

Taslağın değerlendirmelerinin tamamlanması sonrası Şubat ayında Erdoğan'ın açıklayacağı 'çerçeve belgede' ayrıca anayasa ve yasalarda olan fakat uygulama sorunlarının yaşandığı'ifade özgürlüğü' alanıyla ilgili farklılıkların giderilmesi'ne yönelik de başlıkların yer aldığı kaydedildi.

Yeni ekonomik paket taslağında ise yatırım için verilen izin sürelerinin kısaltılması, ticari uyuşmazlık yaşanması halinde davaya tahkimlerin teşviki sözleşmelerde tahkim şartı, vergide indirim gibi konuların olduğu belirtildi.