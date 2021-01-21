Yeni ekonomi ve hukukta reform paketi Başkan Erdoğan'a sunuldu

Haftaya yapılacak olon AK Parti MYK toplantısında son kez değerlendirilmesi yapılacak düzenlemeler ele alınacak. Toplantıda değerlendirilecek bir diğer önemli konu ise yeni ekonomi ve hukukta reform paketleri olacak. Son hali tamamlanan yeni paketler dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulurken paket Erdoğan tarafından 'çerçeve belge' olarak kamuoyuna açıklanacak. Söz konusu açıklamanın ise Şubat ayı içerisinde yapılması planlanıyor.
Taslağın değerlendirmelerinin tamamlanması sonrası Şubat ayında Erdoğan'ın açıklayacağı 'çerçeve belgede' ayrıca anayasa ve yasalarda olan fakat uygulama sorunlarının yaşandığı'ifade özgürlüğü' alanıyla ilgili farklılıkların giderilmesi'ne yönelik de başlıkların yer aldığı kaydedildi.
Yeni ekonomik paket taslağında ise yatırım için verilen izin sürelerinin kısaltılması, ticari uyuşmazlık yaşanması halinde davaya tahkimlerin teşviki sözleşmelerde tahkim şartı, vergide indirim gibi konuların olduğu belirtildi.