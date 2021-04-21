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Yeni bakanlar kimler? Hangi bakanlar gitti, hangi bakanlar geldi?

Kabine değişikliğe ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atamalar sonrasında yeni bakanlar kimler, hangi bakanlar gitti, hangi bakanlar geldi araştırılıyor. İşte göreve getirilen yeni bakanlar.

21 Nisan 2021 Çarşamba 02:16
Yeni bakanlar kimler? Hangi bakanlar gitti, hangi bakanlar geldi?
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla kabinede değişikliğe gidildi. Gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararı sonrası bir yeni bakanlık kurulurken, 3 bakanlığa da yeni atamalar gerçekleşti.

Yeni bakanlar kimler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan yeni atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Atamalar sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Derya Yanık, Ticaret Bakanlığı’na ise Mehmet Muş atandı. Bu kapsamda yeni kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Vedat Bilgin atandı.

Eski bakanlar kimlerdi?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yerine Derya Yanık,

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yerine Mehmet Muş,

Yeni oluşturulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine Vedat Bilgin getirildi.




Son Güncelleme: 21.04.2021 02:16
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Anahtar Kelimeler:
Kabine DeğişikliğiDerya YanıkMehmet MuşVedat Bilgin
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