Yeni atama kararları! 2 Bakanlığa bakan yardımcıları atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 01 Mayısıs 2021 Tarihli ve 31471 Sayılı Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı.

Geçtiğimiz gün yayımlanan karara göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ikiye bölünmüştü.

2 Bakanlığa bakan yardımcıları atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Vedat Bilgin'in ataması ERdoğan tarafından yapılmıştı. Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de ise bu iki bakanlığa bakan yardımcıları ataması yapıldı.

Resmi gazete'de yayımlanan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Erdem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Lutfihak Alpkan atandı.

Görevden alma kararı yayımlandı

görevden alındı.

Öte yandan resmi gazete'de görevden alma kararı da yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç da, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 4'ncü maddesi gereğince