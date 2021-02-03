Yeni Anayasa Paketi nedir, hangi maddeler, neler var?

Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Okulların açılmasına ve kısıtlamaların kalkmasına değinen Erdoğan reform paketi ve esnaflar hakkında konuşma yaptı. Yeni anayasa değişikliğinde ne gibi konular karar kılındı?

Anayasanın değişmesi için Milletvekili sayısı kaç olmalıdır?

Yeni anayasa paketi için Cumhurbaşkanı "Belki de Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir." Diyerek konuşmasına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa için gereken oy sayısına ulaşılmadığına ve CHP’nin kabul etmemesi üzerine daha öncede olduğu gibi yeni bir anayasa girişiminde bulunulamadığını açıkladı. Erdoğan kısa zaman içerisinde yeni dönemde yeni anayasa için çalışmaların başlatılacağını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa değişikliği için intenet sitesinde; Meclis olarak üye sayısının tam olarak beşte üçü veya üçte ikisi halinde az oyla kabul edilen Anayasa değişikliğinde Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediğini ve halkoyuna paylaşılmak üzere Resmî Gazetede yayımlanacağı söylendi. Halkoyuna sunulan Anayasa ile ilişkin kanunların yürürlüğe girebilmesi için oyların çoğunun kabul oyu olması gerektiğini açıklandı.