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Yatağan'ın efsane Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık vefat etti

Muğla'nın Yatağan ilçesi eski Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık yaşamını yitirdi. Hasan Haşmet Işık Yatağan'da 4 dönem belediye başkanlığı yapmıştı.

11 Şubat 2021 Perşembe 21:55
Yatağan'ın efsane Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık vefat etti
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Muğla'ya bağlı Yatağan ilçesinde 1999 ile 2019 yılları arasında toplam 20 yıl ve 4 dönem boyunca belediye başkanlığı yaparak tarihe geçmiş önemli şahsiyetlerden Hasan Haşmet Işık yaşamını yitirdi.

Hasan Haşmet Işık, yaklaşık 4 aydır Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde koronavirüs tedavisi görüyordu. Bir dönem yoğun bakımdan çıktı ancak sonrasında kalp krizi geçirdi. Tekrar yoğun bakım ünitesine alınan Hasan Haşmet Işık, buradaki tedavisinde organ yetmezliğinden dolayı yaşamını yitirdi. Hasan Haşmet Işık'ın naaşı yarın ikindi namazına müteakip, Yatağan Belediyesi tarafından düzenlenecek törenle Yatağan Şehir Mezarlığında toprağa verilerek son yolculuğuna sevenleri tarafından uğurlanacak. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.



Son Güncelleme: 11.02.2021 21:55
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaYatağanHasan Haşmet Işık
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