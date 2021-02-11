Yatağan'ın efsane Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık vefat etti

'ya bağlıilçesinde 1999 ile 2019 yılları arasında toplam 20 yıl ve 4 dönem boyunca belediye başkanlığı yaparak tarihe geçmiş önemli şahsiyetlerdenyaşamını yitirdi.

Hasan Haşmet Işık, yaklaşık 4 aydır Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde koronavirüs tedavisi görüyordu. Bir dönem yoğun bakımdan çıktı ancak sonrasında kalp krizi geçirdi. Tekrar yoğun bakım ünitesine alınan Hasan Haşmet Işık, buradaki tedavisinde organ yetmezliğinden dolayı yaşamını yitirdi. Hasan Haşmet Işık'ın naaşı yarın ikindi namazına müteakip, Yatağan Belediyesi tarafından düzenlenecek törenle Yatağan Şehir Mezarlığında toprağa verilerek son yolculuğuna sevenleri tarafından uğurlanacak. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.