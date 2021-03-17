Yargıtay'dan HDP'ye kapatma davası açıldı!

Mart ayı başında HDP ile ilgili inceleme başlatan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Başsavcılığına aralarında HDP'ye üye yöneticilerin bulunduğu 108 sanık hakkında 'Kobani İddianamesi'ni içeren bir yazı göndermişti. Yazıda ayrıca HDP'liler için düzenlenen fezlekelerin de öneğinin kendilerine geri gönderilmesi belirtilmişti.
AYM'ye sunulan iddianamede HDP'ye üye tüm şahısların bu güne kadar verdikleri beyanlarda ve gösterdikleri eylemleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet'inin milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozma yönünde hedefleri ve bu durumu ortadan kaldırmayı amaç edindikleri belirtildi.
Son Güncelleme: 17.03.2021 19:23