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Yargıtay'dan HDP'ye kapatma davası açıldı!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan ve Anayasa Mahkemesi'ne sunulan bir iddianameyle birlikte HDP’ye kapatma davası açıldı.

17 Mart 2021 Çarşamba 19:23
Yargıtay'dan HDP'ye kapatma davası açıldı!
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Mart ayı başında HDP ile ilgili inceleme başlatan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Başsavcılığına aralarında HDP'ye üye yöneticilerin bulunduğu 108 sanık hakkında 'Kobani İddianamesi'ni içeren bir yazı göndermişti. Yazıda ayrıca HDP'liler için düzenlenen fezlekelerin de öneğinin kendilerine geri gönderilmesi belirtilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak incelemeler sonucunda HDP’nin "terör eylemlerinin odağı" olduğu yönünde bir tespit dahilinde iddianame hazırlandı. Başsavcı Şahin, ise HDP'nin kapatılmasıyla ilgili hazırlanan iddianameyi Anayasa Mahkemesi’ne sundu.

AYM'ye sunulan iddianamede HDP'ye üye tüm şahısların bu güne kadar verdikleri beyanlarda ve gösterdikleri eylemleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet'inin milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozma yönünde hedefleri ve bu durumu ortadan kaldırmayı amaç edindikleri belirtildi.



Son Güncelleme: 17.03.2021 19:23
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Anahtar Kelimeler:
YargıtayHDPKapatma DavasıAnayasa Mahkemesi
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