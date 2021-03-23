Yargıtay, Canan Kaftancıoğlu'na 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası uygulanmasını istedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5 ayrın yargılanma süreci ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş bir doya sunuldu. Kaftancıoğlu'nun yargılamasının devam ettiği 5 ayrı suç dosyasından birinin bozulmasının isteyen Yargıtay, Kaftancığlu'nun kalan 4 dosyadan aldığı cezaların onanması ve buna istinaden de bu suçların 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile karar bağlanılmasını ifade etti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderilen dosyanın inceleneceği ve daha sonra temyiz dosyası karara bağlanacağı öğrenildi.

Sosyal medya hesapları üzerinden ve açıklamaları sırasında T.C. Devletini aşağılama, kamu görevlisine ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla birlikte halkı aleni tahrik etme gibi suçlamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve dava açılan Canan Kaftancıoğlu'nun dosyasının 'İstinaf Mahkemesi'ne taşınması sonrası dosya üzerindeki incelemesi Bölge Adliye Mahkemesi tarafından tamamlandı. Yerel mahkemenin kararını oybirliği ile onanırken Kaftancıoğlu hakkında verilen karar temyiz edilmek üzere Yargıtay'a gönderildi. Duruşma yapılması yönünde avukatların sunduğu talebi reddeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise bir tebliğ hazırladı ve tebliğ dosyasını Yargıtay 16. Ceza Dairesine iletti.

Yargıtay tarafından hazırlanan tebliğ dosyasında Kaftancıoğlu hakkında açılan davalarda suçlamalardan dolayı verilen 8 yıl 2 ay 20 gün olarak belirlenen hapis cezalarının onanması istenirken Kaftancıoğlu'nun 4 ayrı suç dosyasından aldığı 8 yıl 2 ay 20 günlük hapis cezasının 6 yılı geçmesinden dolayı tutuklanmasının öngörüleceği belirtildi. Dosyayı incelemeye alan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin vereceği karar sonrası durumun netlik kazanacağı belirtildi.