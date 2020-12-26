Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyesi Nihat Altunok Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Altınok’un cenazesi koronavirüs önlemleri kapsamında yarın saat 14:00’de Karşıyak Ahmet Efendi Cami’sinde kılınacak. Cenaze nazazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir.

Altunok’un vefatı yargı teşkilatının üzüntüye boğdu. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "Değerli meslektaşımÜyesi Nihat Altınok' un vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır dilerim. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

1998’de Ankara Hukuk Fakültesini tamamlayan Altunok, 1989’da ise Ankara Barosundan avukatlık Ruhsatnamesi almıştır. Farklı ilçelerde Cumhuriyet Savcılığı görevi yaptıktan sonra, 2004-2008 senelerinde Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, 2008 senesinde ise Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevini üstlenmiştir. 27 Şubat 2014’de Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı görevini devralmıştır. Aralık 2014’de ise Yargıtay Üyeliğine seçilmiştir.