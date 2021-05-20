Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında şok edici karar

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Akbulut, “Esenlik Bildirisi” başlığı altında ülkemizde COVID-19 ile salgın döneminde atılan adımlar ve yayınlanan genelgeler hakkında açıklama yaptığı videoyu, sosyal medya platformlarından YouTube üzerinden paylaştı. Genelgeler ile ilgili eleştiri yaptığı videosunda görevinden alınmayı göze aldığını belirten Akbulut, "Aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onay belgesi adı altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde biyotıp sözleşmesi, hasta hakları yönetmeliği gibi mevzuatın öngördüğü şartları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken, ortada soruşturma açılmasını gerektirir pek çok iddia varken aydınlatılmış rızanın varlığından bahsedilemez. Aşının prospektüsünde yer alan yan etkiler, ikazlar dahi o metinde yazmıyorken, ortada aydınlatılmış rıza var, denemez. Cumhuriyet savcısı bunları ihbar kabul edip soruşturma yapmak zorunda. Fakat bu dillendirildiği zaman insanlar cesaret edemiyor. Ben işim gereği gerekli cesareti gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

“İdari inceleme başlatılmıştı”

Maddelerin içeriği ile ilgili iddialar hakkında TCK’nın 185. ve 187. Maddeleri dahilinde resen soruşturma başlattığını belirterek, elinde bilgi olan kişilerin kendisi ile iletişime geçmesini söyleyen Akbulut, kendisinin de ilgili kurumları yazı yazarak, delil topladığını belirtti. Akbulut, "Ben Viranşehir'de görev yapıyorum. Burada tedbirler batıdaki kadar sıkı değil ve burada korkutulduğumuz neticeler görülmüyor. Sınırın dışına çıkın hiçbir tedbir yok, korkutulduğumuz şekilde ölümler de meydana gelmiyor" diye konuştu.

28 dk süren videosunda savcı kimlik kartını da gösteren Akbulut’un yaptığı açıklamalar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcılarından kimileri videoya tepki gösterdikten sonra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, konu ile ilgili bilgileri olduğunu ve idari inceleme başlattıklarını belirtti.

“Esenlik Bilgisi” başlığı ile videosunu paylaşan Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut’un yaptığı “Bunları söylediğim için muhtemelen işimi kaybedeceğim” açıklamasından sonra HSK Müfettişleri tarafından hazırlanmış olan ön rapor ile ilgili görüşme yapan HSK 2. Dairesi; hakkında soruşturma yapılan ilgilinin bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaştığından, oybirliği ile hakimler ve savcılar kanununun 77'inci maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.