Vekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis!

Haziran ayı başlarında silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü hakkında propaganda yapmak suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen HDP'li Leyla Güven, bir kaç gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. HDP Hakkari Milletvekili Güven, hakkında açılan davalara ilişkin mahkeme kararını verdi ve Güven'i 22 3 ay hapis cezasıyla cezalandırdı.
Mahkeme heyetinin savunmaları dinledikten sonra verdiği kararda sanık olarak yargılanan Leyla Güven hakkında açılan davalara karşılık 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve sanık hakkında tutuklamasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Son Güncelleme: 21.12.2020 13:43