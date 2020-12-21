Vekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis!

Haziran ayı başlarında silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü hakkında propaganda yapmak suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen HDP'li Leyla Güven, bir kaç gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. HDP Hakkari Milletvekili Güven, hakkında açılan davalara ilişkin mahkeme kararını verdi ve Güven'i 22 3 ay hapis cezasıyla cezalandırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalar ve katıldığı toplantılarda terör yanlısı konuşmalarıyla hakkında soruşturma başlatılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in vekilliği düşürülmüş ve Haziran ayının başlarında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve tutuksuz olarak yargılanan Leyla Güven'in davası bugün Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme heyetinin savunmaları dinledikten sonra verdiği kararda sanık olarak yargılanan Leyla Güven hakkında açılan davalara karşılık 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve sanık hakkında tutuklamasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.