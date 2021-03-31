Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'na AYM'den ret cevabı geldi

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımdan dolayı yargılanan ve hakkında hapis cezası hükmü verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 17 Mart tarihinde kendisin için hazırlanan fezlekenin okunması sonrası Meclis'teki Milletvekilliği düşürülmüştü. Vekil statüsünü kaybeden Gergerlioğlu, alınan kararın iptal edilmesi için 23 Mart tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu.

Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin elinden alınması ile ilgili yapılan iptal başvurusunu Genel Kurulun gündem toplantısı yaparak görüşmeye aldı. Gergerlioğlu'nun Anayasa'nın 84. maddesinde yer alan ve kesin hüküm giymesi nedeniyle kısıtlanma nedeniyle milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili düzenlenen yasa yönünden yüksek mahkemeye müracaat imkanı olmadığı ve bu sebepten dolayı da yapılan başvurunun yetkisiz olduğuna kanaat getirerek başvuruyu reddettiğini bildirdi.