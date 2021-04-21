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Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında? Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin nereli?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yaşanan değişiklikten sonra Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin karar Resmî Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yaşanan değişiklikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın kim olduğu merak edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin atandı. Vedat Bilgin’in Bakanlığa atanmasından sonra Vedat Bilgin’in kim olduğu merak edildi. Peki Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kimdir, Vedat Bilgin nereli? detaylar haberimizde yer almaktadır.

21 Nisan 2021 Çarşamba 02:34
Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında? Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin nereli?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yaşanan değişiklikten sonra Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin karar Resmî Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yaşanan değişiklikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın kim olduğu merak edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin atanırken yapılan değişikliklerden sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık atanırken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yerine ise Mehmet Muş atanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin’in Bakanlığa atanmasından sonra Vedat Bilgin’in kim olduğu merak edildi.

Vedat Bilgin kimdir?

22 Eylül 1954 tarihinde Bayburt’ta doğan Vedat Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda yüksek lisans çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamlamış olan Vedat Bilgin, York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.  Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modenleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer alan Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde de bulunmuştur. 26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan Vedat Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu. İyi düzeyde İngilizce bilen Vedat Bilgin, evli ve 2 çocuk babasıdır ve Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. 




Son Güncelleme: 21.04.2021 02:34
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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıVedat BilginKabine
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