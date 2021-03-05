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Van'da yine ortalık karıştı

Van'da kapatılan HDP binası milletvekillerini ayağa kaldırdı. Sürekli eylem yasağı yapılan kentte milletvekilleri Valilik önünde toplandı.

05 Mart 2021 Cuma 17:53
Van'da yine ortalık karıştı
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Van'ın Nacibey Sokağındaki Halkların Demokratik Partisi(HDP) örgütü binası  kapatıldı. Olayın ardından Van milletvekilleri Murat Sarısaç ve Muazzez Orhan ile birlikte parti mensupları polislere karşı durdu. Sürekli eylem ve etkinlik yasağı olan kentte Valilik binası önünde eylem yaptılar. Mustafa Sarısaç ve Muazzez Orhan’ın Valilik önünde polisler tarafından etrafları çevrildi. Gazetecilerin de orada haber yapmalarına izin verilmedi. CHP İl Başkanı Mehmet Kurukçu ise onlara destek olarak yanlarında bulundu. Mustafa Sarısaç Twitter üzerinden AK Parti'nin kendilerine her şeyi mübah görüp istedikleri eylemi yaptıklarını fakat HDP ve muhalifler için ise sürekli yasakların yapılmasına isyan etti. Ayrıca polislerin de kendilerine kötü muamelede bulunduğunu söyleyen Sarısaç bu durumun yeni olmadığını 5 yıldır sürekli bu tür şeylerle karşılaştıklarını ifade etti.



Son Güncelleme: 05.03.2021 17:53
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Anahtar Kelimeler:
VanHDP
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