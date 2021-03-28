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Vaka artışları yeni tedbirler mi getirecek? Gözler yarın yapılacak Kabine toplantısında..

Türkiye'de son günlerde görülen vaka artışları nedeniyle yeni tedbirlerin geleceği konuşulurken tüm Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi.

28 Mart 2021 Pazar 10:53
Vaka artışları yeni tedbirler mi getirecek? Gözler yarın yapılacak Kabine toplantısında..
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü normalleşmeye geçişin hemen ardından vaka sayılarında yaşanan hızlı artış yeni önlemlerin gelebileceği gündemini oluşturdu. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan liderliğinde Külliye'de toplanacak olan Kabinenin ana gündeminde vaka sayılarında meydana gelen artışlmar ve alınacak önlemler olduğu söyleniyor.

AK Parti'nin 7'inci Olağan Kongresi'nin ardından Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Kabine değişikliği beklentisi devam ederken yapılacak toplantıda bu konunun ele alınmayacağı belirtilirken toplantının ana gündem maddesinin koronavirüs salgını olacağı kaydedildi. En son 25 Mart tarihinde yapılan Kabine toplantısının verilerini aktaracak olan Bilim Kurulu, son durumu gösteren bilgileri de masaya masaya yatıracak. Günlük 30 binlere dayanan vaka sayılarındaki hızlı artışın neden olduğu verilerin değerlendirileceği toplantıda vakaların azaltılması yönünde atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.

Türkiye'de uygulanmaya alınan aşı tedariği ve yerli aşıda gelinen  son noktanın da ele alınacağı toplantıda, ülkeye yeni ulaşan ve analize alınan BioNTech aşılarının dağıtımları ve süreçle ilgili ayrıntılar görüşülecek.

Kabine toplantısında ayrıca, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerçekleşen görüşmeler ve vizelerin serbest bırakılması konuları da değerlendirileceği belirtilirken Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgede İdlib ve Fırat Kalkanlarına yönelik saldırıların ele alınacağı aktarıldı.

Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine toplantısında Merkez Bankası görev değişikliği ve sonrasında yaşanan ekonomik dalgalanmalar ele alınacak. Türkiye'deki iç siyasetinde değerlendirileceği toplantıda Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden kararla çekilmesinin ayrıntıları ele alınacak ve fesih kararının yankıları konuşulacak. HDP'ye karşı açılan parti kapatma davasıyla birlikte TBMM'de bu hafta içinde görüşmeye başlanacak olan güvenlik soruşturmaları hakkında düzenlemeler de toplantıda ele alınacak başka başlıklar olacak.



Son Güncelleme: 28.03.2021 10:53
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