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Vaka artış hızının azaldığına dikkat çeken Bakan Koca'dan 'Tam kapanma olacak mı?' sorusuna yanıt!

Bilim Kurulu'nun toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde vaka artış hızının azaldığına dikkat çekti ve herkesin merakla beklediği 'Tam kapanma olacak mı?' sorusuna yanıt verdi. İşte Bakan Koca'nın toplantı değerlendirmeleri..

22 Nisan 2021 Perşembe 18:04
Vaka artış hızının azaldığına dikkat çeken Bakan Koca'dan 'Tam kapanma olacak mı?' sorusuna yanıt!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu, koronavirüs salgınında gelinen son durum değerlendirmeleri yaptı. Saat 15.00’te video konferans yöntemi ile başlayan toplantının bitiminde Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında vaka artış hızının azalma gösterdiğine dikkat çeken Koca, bundan sonraki süreçte kısıtlama ve alınacak tedbirler ile vaka sayılarının daha da azalacağını söyledi.

Bilim Kurulu toplantısının bugünkü gündeminde koronavirüsün yeni ortaya çıkan varyantları ve aşılama süreciyle ilgili son gelişmeler ele alındı. Toplantıda ayrıca salgın yönetiminde önemli bir yerde olan toplumla iletişim konusu da görüşüldü. Toplantıda yapılan değerlendirmeleri basın aracılığı ile paylaşan Bakan Fahrettin Koca, tedbirlerin gevşetilmesi ve hızla yayılan mutasyonlar sayesinde vaka sayısının hızla arttığını belirterek son hafta içerisinde vaka sayılarının giderek azaldığını ve önümüzdeki günlerde daha düşüşle geçeceğini öngördüklerini ifade etti.

Türkiye'nin sağlık alt yapısının büyük hasta yüklerini karşıladığını ve vurgulayan Bakan Koca, özellikle mutasyonlu virüsün yayılım hızının kontrol altına alınması dahilinde sistem üzerindeki yükü düşüreceklerini belirtti ve sağlıkçılar açısından bu yıpratıcı çevrimi kırmak zorunda olduklarını kaydetti.

Aşı programlarında ise Ramazan ayı içerisindeki planlamaların devam ettiğini ve aşının tedarik süreciyle ilgili de daha önceden aktarıldığı şekilde en iyi tedarik şartlarını hızlı bir şekilde Türk halkına hizmetinde sunma gayreti içinde olduklarını kaydeden Bakan Koca, konuşmasının devamında şuan için iki aşı türü nün aktif olarak kullanıldığını ve çok yakında da Sputnik V aşısının da Türkiye'ye getirilerek sistem içerisine dahil edileceğini söyledi.




Son Güncelleme: 22.04.2021 18:04
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Tam Kapanma OlacakmıFahrettin KocaBilim Kurulu Toplantısı
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