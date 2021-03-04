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Ümit Özdağ, zehir zemberek ifadelerle İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'nin İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiden istifa ettiğini duyurdu. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, istifa gerekçesini açıklayan Özdağ, partisi ve Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili zehir zemberek ifadeler kullandı.

04 Mart 2021 Perşembe 12:16
Ümit Özdağ, zehir zemberek ifadelerle İYİ Parti'den istifa etti
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Parti içinde hakkında ikinci kez ihraç etme yönünde bir takım çalışmalar yapıldığını öğrendiğini fakat Genel Başkanları Meral Akşener'in kendisini ihraç edecek kadar cesur olmadığını belirterek kendisinin partiden istifa edecek kadar cesur olduğunu ifade etti.

Parti lideri Akşener'i FETÖ terör örgütü üyeleri ile aynı yolu yürümekle suçlayan Ümit Özdağ, HDP ile yapılan gizli anayasa görüşmeleriyle ilgili de HDP ile kirli bir anayasanın çalışmalarının kendilerinden habersiz yapıldığını söyledi. İYİ Parti'nin bugün ilk başlarda söylediği kuruluş amaçlarından çok uzak olduğunu söyleyen Özdağ, partiye FETÖ'cülerin sızma girişimlerinin yapılan tüm uyarılara rağmen devam ettiğini kaydetti.

19 Ekim 2020 tarihinde İstanbul İl Başkanı ile ilgili açıklamaları sonrası kendisine karşı kurulan komplolarla birlikte ihraç sürecinin başlatıldığını belirten Ümit Özdağ, partide kendisiyle ilgili tek demokratik kararın Muğla'da alındığını ifade ederek diğer 80 il yetkililerinin kararı Meral Akşener'in baskısı ile aldıklarını söyledi. İhraç kararının mahkeme tarafından reddedilmesi sonrası partinin karara direndiğini söyleyen Özdağ davayı kazandığı süreçte Merak Akşener'den randevu talep ettiğini ve Demirtaş'ın kahvaltı isteğine hemen ertesi gün olumlu cevap verdiğini fakat kendisine henüz cevap vermediğini vurgulayarak, Akşener'in kendisine grup toplantılarında saldırmaya devam ettiğini söyledi. Konuşmasında çok sert ifadeler kullanan Ümit Özdağ, Akşener'in ikinci kez ihraç edecek kadar cesur olmadığını da sözlerine ekledi.

HDP ile aynı masaya oturarak anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek isteyenler ve onları kabul eden kişilerle aynı yolda yürümesinin mümkün olmadığını söyleyen Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ve parti içinde aldığı tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 12:16
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Anahtar Kelimeler:
Ümit ÖzdağİYİ PartiIstifaMeral Akşener
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