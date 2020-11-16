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Ümit Özdağ İyi Parti'den neden ihraç edildi?

İyi Parti Disiplin Kurulu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracına karar verdi. Özdağ ihraç kararına itiraz edeceğini ve mahkemeye başvuracağını ifade etti...

16 Kasım 2020 Pazartesi 23:43
Ümit Özdağ İyi Parti'den neden ihraç edildi?
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Gelen son dakika bilgilerine göre İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İyi Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliği ile partiden ihraç edildi. İhraç kararı ardından önemli açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, bunun haksız bir ihraç olduğunu söyledi.


Ümit Özdağ konu hakkında yaptığı açıklamalarında ihracını mahkemeye götüreceğini ifade ederek adaletin mahkemede yerini bulacağını sandığını belirtti. İhracı kabul etmediğini söyleyerek hukukun tüm kurallarına aykırı bir şekilde ihraç edildiğini dile getirdi.

Disiplin ve İhraç Süreci

İyi Parti İstanbul Milletvekili Özdağ daha önce katılmış olduğu bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ bünyesinde yer aldığını iddia etmiş, Kavuncu ise Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Sonrasında parti teşkilatı Özdağ’ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğuna yer verdikleri dilekçeyi Genel Merkez’e iletmiş ve partiden ihracını istemişti. Genel Başkan Meral Akşener gelen başvuruyu değerlendirerek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar vermişti. Disiplin Kurulu Özdağ’dan iddialarla ilgili savunma yapmasını istemişti. Özdağ’ın savunmasını vermesi sonrasında bugün Kurul’dan oy birliği ile ihraç kararı çıktı.



Son Güncelleme: 16.11.2020 23:43
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Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiÜmit ÖzdağMeral AkşenerDisiplin Kurulu
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