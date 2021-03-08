Türkiye'den flaş S-400 açıklaması: Karar bir gecede alınmadı!

Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 krizi ile ilgili flaş bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamasında yaşanan gerilim öncesinde aldıkları kararın detaylarını paylaştı.

ABD'nin YPG terör örgütüne karşı verdiği desteğe tepki gösteren Kalın, iki ülke arasında yaşanan S-400 gerilimle ilgili de S-400 kararının bir gecede alınmadığını söyledi. ABD ile aralarında olan ikili ilişkilere dair yapılan önemli açıklamaların devamında konuşan İbrahim Kalın S-400'lerin NATO'nun savunma sistemlerine entegre edilmeyeceğini kaydetti.