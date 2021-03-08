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Türkiye'den flaş S-400 açıklaması: Karar bir gecede alınmadı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı son dakika duyurusunda ABD ile yaşanan S-400 krizi ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Kalın açıklamasında S-400 kararının bir gecede alınmadığını söyledi.

08 Mart 2021 Pazartesi 11:38
Türkiye'den flaş S-400 açıklaması: Karar bir gecede alınmadı!
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Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 krizi ile ilgili flaş bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamasında yaşanan gerilim öncesinde aldıkları kararın detaylarını paylaştı.

ABD'nin YPG terör örgütüne karşı verdiği desteğe tepki gösteren Kalın, iki ülke arasında yaşanan S-400 gerilimle ilgili de S-400 kararının bir gecede alınmadığını söyledi. ABD ile aralarında olan ikili ilişkilere dair yapılan önemli açıklamaların devamında konuşan İbrahim Kalın  S-400'lerin NATO'nun savunma sistemlerine entegre edilmeyeceğini kaydetti.



Son Güncelleme: 08.03.2021 11:38
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı SözcüsüIbrahim KalınS-400 Açıklaması
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