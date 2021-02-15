Türkiye İstatistik Kurumu başkanlığında görev değişikliği!

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) yaklaşık 6 aydır Başkanlık görevini yürüten Muhammed Cahit Şirin’in yerine Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru atandığı bildirildi. TÜİK Başkanlığı görevine getirilen Dosdoğru'nun göreve vekalaten atandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Mayısıs ayında göreve getirilen eski başkan Muhammed Cahit Şirin, yeni atama kararına ilişkin yaptığı açıklamasında söz konusu kararın TÜİK için yerinde bir karar olduğunu söylerken bu güne kadar gelinen süreç boyunca iyi projelere imza attıklarına ve kurumun dışa açılımında da güzel başlangıçlar yaptıklarını belirtti.

AHMET KÜRŞAD DOSDOĞRU KİMDİR?

Ahmet Kürşad Dosdoğru 1978 yılında Yozgat'ta doğmuştur. 2004 yılında ODTÜ'nün İktisat Fakültesi bölümünden mezun olan Dosdoğru, mezun olduktan hemen sonra TÜİK'in Van'da bulunan blge müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak göreve getirilmiştir.

2009 yılında Merkez teşkilat bünyesinde bulunan 'Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı'nda uzmanlık alan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2012 yılından sonra da 'Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu' görevine atanmıştır.