Türkiye ile Yunanistan arasında aşı sertifikası imzaları atıldı!

Resmi temaslarda bulunmak için gittiği Yunanistan'da mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Atina'da basın mensuplarının karşısına geçti. İki Bakanın ortak düzenlediği toplantıda iki ülkenin aşı sertifikasında bir anlaşma sağladıklarını duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, resmi görüşmelerini tamamladıktan sonra basının karşısına geçerek toplantılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye ve Yunanistan arasında koronavirüs aşılarının karşılıklı olarak tanınması anlamında bir karar aldıklarını ve iki ülkenin aşı sertifikası anlaşmasında mutabakata vardığını söyledi.
Son Güncelleme: 31.05.2021 19:15