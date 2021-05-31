Türkiye ile Yunanistan arasında aşı sertifikası imzaları atıldı!

Resmi temaslarda bulunmak için gittiği Yunanistan'da mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Atina'da basın mensuplarının karşısına geçti. İki Bakanın ortak düzenlediği toplantıda iki ülkenin aşı sertifikasında bir anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan ziyaretinden Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir görüşme sağladıktan sonra Dendias ve heyetlerle ayrı ayrı değerlendirme toplantılarına katıldı. Yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler kapsamlı olarak ele alınırken bölgesel konuları değerlendirdi. Hazırlanan anlaşmalar ve 25 maddede ilke olarak görüş birliğine varan temsilcilerin bundan sonraki süreçte bir araya gelmeleri sağlandı.

Bakan Çavuşoğlu, resmi görüşmelerini tamamladıktan sonra basının karşısına geçerek toplantılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye ve Yunanistan arasında koronavirüs aşılarının karşılıklı olarak tanınması anlamında bir karar aldıklarını ve iki ülkenin aşı sertifikası anlaşmasında mutabakata vardığını söyledi.