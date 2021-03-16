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Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ulaşım kimlik kartıyla sağlanacak

Türkiye ile Azerbaycan yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonrası her iki ülke vatandaşlarının bundan sonra ziyaretlerini kimlik kartları ile gerçekleştirebilecekleri yönünde bir karar alındı.

16 Mart 2021 Salı 19:41
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ulaşım kimlik kartıyla sağlanacak
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Türkiye ile Azerbaycan vatandaşlarının ülke ziyaretleri ile ilgili yani bir döneme geçiliyor. Yetkililer arasında yapılan bir görüşmede iki ülke arasında yapılacak olan ziyaretlerde yeni kimlik kartlarının kullanılabileceği bildirildi. Söz konusu karar ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi  sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir son dakika paylaşımında her iki devletin tek millet olduğu yönündeki açıklamasının devamında Türkiye ile Azerbaycan'ın artık daha yakın olduğu ve iki ülke vatandaşlarının bundan sonra karşılıklı ziyaretlerinde sadece yeni kimlik kartlarını kullanabileceklerini bildirdi.

Açıklamada ayrıca; 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak olan seyahatlerde vizesiz ikamet süresinin ise 30 günden 90 güne çıkartıldığı aktarıldı.



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAzerbaycanSeyahatKimlik KartıVizesiz Seyahat
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