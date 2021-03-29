Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat dönemi 1 Nisan'da başlıyor!

Türkiye'den pasaport istemeyen ülkeler arasına Azerbaycan'da katıldı. Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan arasında imzalanan 'Kimlikle Seyahat Protokolü' kapsamında Türk vatandaşları 1 Nisan'dan itibaren Azerbaycan' sadece kimlikleri ile geçiş yapabilecekler.
Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlı tarafından yapılan yazılı açıklama Azerbaycan hükümeti ile 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren hayata geçirilecek olan yeni düzenlemeyle birlikte iki ülke arasında söylenilen 'İki devlet, tek millet' hükmünün bundan sonra kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceği belirtildi.
Son Güncelleme: 29.03.2021 12:54