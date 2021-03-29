Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat dönemi 1 Nisan'da başlıyor!

Türkiye'den pasaport istemeyen ülkeler arasına Azerbaycan'da katıldı. Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan arasında imzalanan 'Kimlikle Seyahat Protokolü' kapsamında Türk vatandaşları 1 Nisan'dan itibaren Azerbaycan' sadece kimlikleri ile geçiş yapabilecekler.

Geçtiğimiz yıl 10 Aralık tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan görüşmeler sonucunda iki ülke arasında 'Kimlikle Seyahat Protokolü' imzalandı. Her iki ülke içinde değerlendirilen onay sürecinin ardından ise protokol olumlu sonuçlandı. Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan protokolün 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilirken iki ülke vatandaşlarının Azerbaycan ve Türkiye arasında gerçekleştirecekleri doğrudan seyahatleri pasaport olmaksızın sadece yeni tip kimlik kartlarıyla yapabilecekleri ifade edildi.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlı tarafından yapılan yazılı açıklama Azerbaycan hükümeti ile 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren hayata geçirilecek olan yeni düzenlemeyle birlikte iki ülke arasında söylenilen 'İki devlet, tek millet' hükmünün bundan sonra kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceği belirtildi.