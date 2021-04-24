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Türk siyasetinden Joe Biden'e 1915 olayları tepkisi

Amerikan devlet başkanı Joe Biden 1915 olaylarına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Biden 1915 olaylarının soykırım olarak nitelendirdi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 22:09
Türk siyasetinden Joe Biden'e 1915 olayları tepkisi
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ABD devlet başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, 1915 olaylarına soykırım olarak nitelendirdi. Konuyla ilgili Türkiye siyasetinden çok sert tepkiler gelmeye başladı. Ülkemizde birçok siyasetçi ve devlet adamı Amerikan başkanı Joe Biden’ın yapmış olduğu bu skandal açıklamaya tepki gösterdi.

Genel olarak tepkilere baktığımızda 1915 olaylarının Ermeniler tarafından kurgulanan asılsız bir olay olduğunu, kendi tarihimizi kendimizin iyi bileceğini, tarih konusunda kimseden ders almayacağımızı, kendi iç siyasetlerine tarihimizi alet etmemeleri gerektiğini ve soykırım denilince önce Amerika’nın kendi tarihine bakması gerektiğini ifade ettiler. Ülkemizde bütün bakanlıklar bu skandal açıklamaya tepki gösterdi. Aynı zamanda muhalefet cephesinden de sert tepkiler vardı.




Son Güncelleme: 24.04.2021 22:09
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Anahtar Kelimeler:
Joe BidenABD
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