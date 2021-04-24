Türk siyasetinden Joe Biden'e 1915 olayları tepkisi

Genel olarak tepkilere baktığımızda 1915 olaylarının Ermeniler tarafından kurgulanan asılsız bir olay olduğunu, kendi tarihimizi kendimizin iyi bileceğini, tarih konusunda kimseden ders almayacağımızı, kendi iç siyasetlerine tarihimizi alet etmemeleri gerektiğini ve soykırım denilince önce Amerika’nın kendi tarihine bakması gerektiğini ifade ettiler. Ülkemizde bütün bakanlıklar bu skandal açıklamaya tepki gösterdi. Aynı zamanda muhalefet cephesinden de sert tepkiler vardı.
Son Güncelleme: 24.04.2021 22:09