Türk politikasının önde gelen isimlerinden Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti

Siyasi tarihte 20. dönem Başbakanı olarak görevde bulunan Yıldırım Akbulut'un hayatını kaybettiği bildirildi. Bir süre önce koronavirüs salgına yakalanan ve eşiyle birlikte Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı İbn-i Sina Hastanesi’nde tedavi altına alınan Akbulut'un hayata veda ettiği öğrenilirken eşinin tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

TBMM Başkanlığı ve ayrıca Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Yüksek İstişare Kurulu'nda (YİK) üyelik görevlerinde de bulunan 85 yaşındaki Yıldırım Akbulut'un ayrıca kalp rahatsızlığı yaşadığı ve tedaviye cevap vermeyerek yaşamını yitirdiğinin bildirilmesinin ardından siyaset dünyası yasa boğulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Yıldırım Akbulut için bir taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, yayınladığı mesajından Yıldırım Akbulut için allahtan rahmet dilediğini ve ailesi ile sevenlerine baş sağlığı temennilerinde bulunduğunu söyledi.

YILDIRIM AKBULUT KİMDİR?

1935 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Yıldırım Akbulut, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 80 ve 90 yılları arasında Türk siyasetinin önemli isimleri yer aldı. İlk olarak Anavatan Partisinin başına geçen Akbulut, daha sonra İçişleri Bakanlığı görevinde bulundu. 20. dönem Başbakanı olarak Türk siyasetine hizmetlerde bulunan Yıldırım Akbulut, daha sonra TBMM Başkanı olarak görevlendirildi.