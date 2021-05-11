Tunç Soyer, personelin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Soyer, ayrıca hiçbir zaman başarısız olmak istemediklerini, İzmir halkına en iyi hizmetleri sunmak için ellerinden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaları gerektiğini, bu konuda Büyükşehir belediyesi personelinin sorumluluğu çok yüksek olduğu, bu süreçte personelin canla başla çalıştığını bildiklerini, emeklerini karşılıksız bırakmayacaklarını, İzmir Büyükşehir belediyesinin personeli ile büyüyeceğini ifade ederek, ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte personelin Ramazan bayramını kutladı ve onlara moral verdi. Bu kapsamda sabah saat 05:00 saatlerinde personeli ziyaret eden Tunç Soyer, geç vakitlerde ziyaret etmesi ile birlikte personel daha çok moral buldu.
Son Güncelleme: 11.05.2021 03:25