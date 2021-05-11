Tunç Soyer, personelin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir belediye başkanı, ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte Büyükşehir belediyesi personeli ile bayramlaşmaya şimdiden başladı. Tunç Soyer, Büyükşehir belediyesi çalışanlarının ramazan bayramını kutlayarak onlara moral verdi. İlk önce halk otobüslerini kullanan personel ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer, günün her vakti çalışan personele minnettar olduklarını açıkladı.

Soyer, ayrıca hiçbir zaman başarısız olmak istemediklerini, İzmir halkına en iyi hizmetleri sunmak için ellerinden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaları gerektiğini, bu konuda Büyükşehir belediyesi personelinin sorumluluğu çok yüksek olduğu, bu süreçte personelin canla başla çalıştığını bildiklerini, emeklerini karşılıksız bırakmayacaklarını, İzmir Büyükşehir belediyesinin personeli ile büyüyeceğini ifade ederek, ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte personelin Ramazan bayramını kutladı ve onlara moral verdi. Bu kapsamda sabah saat 05:00 saatlerinde personeli ziyaret eden Tunç Soyer, geç vakitlerde ziyaret etmesi ile birlikte personel daha çok moral buldu.