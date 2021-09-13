TKP üyesi Orhan Aydın saldırıya uğradı

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) üyelerinden olan tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, TKP’nin pazar günü İstanbul’un Kartal ilçesinde yapılan miting sonrasında saldırıya uğradı.

TKP’nin mitinginin ardından bir kafeye oturan Orhan Aydın, burada kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildi.

Uğradığı saldırı sonrası kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan tiyatro sanatçısı Orhan Aydın ‘’Adaletin olmadığı yerde meydan; çetelere, mafya bozuntularına, eli kanlı faşistlere kalır. Gazetecilere yapılan saldırılardan sonra dün bana Kartal’da yapılan alçaklık tam da budur. Susup teslim olacağımızı bu zorbalığa boyun eğeceğimizi düşünenler yanılıyorlar.’’ ifadelerini kullandı

TKP de olayla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama parti üyesi Orhan Aydın’a saldıran kişiler hakkında hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

Orhan Aydın’ın sağlık durumunun ciddi olmadığı açıklandı.