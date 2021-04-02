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Terörle Mücadele ekipleri, HDP eski Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına aldı!

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan ve milletvekilliği düşürülen eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, babasıyla ilgili yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin babasını tutuklayarak götürdüklerini söyledi.

02 Nisan 2021 Cuma 21:27
Terörle Mücadele ekipleri, HDP eski Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına aldı!
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Hakkında kesinleşmiş yargı kararı ile birlikte hapis cezası bulunan ve bu sebepten dolayı milletvekilliği düşürülen eski HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, terörle mücadele ekipleri tarafından Ankara'da gözaltına alındı.

17 Mart tarihinde gerçekleştirilen TBMM Genel Kurul birleşiminde, hakkında mahkeme tarafından verilmiş kesinleşmiş hapis cezası bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunması sonrası milletvekilliği düşürülmüştü. Hakkında açılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Gergerlioğlu'nun Ankara'da bulunan evine gide terörle mücadele ekipleri, alınan gözaltı kararını gerçekleştirdi. Ömer Faruk Gergerlioğlu, ekipler tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, babasının tutuklandığı yönünde haberi ise oğlu Salih Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

Babasının ayakkabılarını bile giymesine izin verilmediğini aynı rezaletin tekrarlandığını söyleyen Salih Gergerlioğlu, babasını ekiplerin yaka paça götürdüklerini belirtti.

 



Son Güncelleme: 02.04.2021 21:27
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