Teoman Sancar kimdir? Chp'den neden istifa etti? Teoman Sancar hangi partiye katılacak? CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında bilgiler

Cumhuriyet Halk Partisi’nde istifalar devam ediyor. Partinin Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı açıklamasında, “CHP üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” ifadesine yer verdi. Sancar, yaptığı açıklamada neden istifa ettiğini belirtmedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise Sancar’ın istifa ettiğini doğrulayarak, “Kendisi beni telefon ile arayıp, partiden istifa ettiğini bildirdi” açıklamasını yaptı.

İstifa dilekçesi

Sancar’ın istifa dilekçesi de ortaya çıktı. Sancar dilekçede, “Üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Hiçbir oluşum veya siyasi partiye geçmek sebebi ile istifa etmiş değilim” ifadelerine yer verdi.

İstifa etmeyeceğini açıklayan vekiller içindeydi

Sancar, önceki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmeyecekleri konusunda açıklama yapan on yedi milletvekilinin içinde yer alıyordu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde peş peşe istifalar geliyor

Bundan önce de Cumhuriyet Halk Partisi’nden, İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili olan Özcan Özel, Karabük Milletvekili olan Hüseyin Avni Aksoy istifa ettiklerini açıklamışlardı.

Teoman Sancar kim, nereli, kaç yaşında?

1970 doğumlu olan Teoman Sancar, Denizli doğumludur. Babasının ismi Fikrettin, annesinin ismi ise Naciye’dir. Teoman Sancar, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Teoman Sancar, Denizli ilinde inşaat sektörü alanında faaliyet göstermekte olan Sancar İnşaat Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır. Denizli Sanayici İş Adamları Deneği’nin Üyeliği ile Denizli Emlakçılar Odası Başkanlığı görevlerinde yer almıştır. Ayrıca Denizli Beldeyi Meclis Üyeliği ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilliğini de yapmıştır.

2015 – 1017 seneleri aralığında Denizli İl Başkanlığı görevinde yer almıştır. Haşim Teoman Sancar, 24 Haziran 2018 yılında yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden XXVII. Dönem Denizli Milletvekili seçilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasama çalışmalarına katılmıştır. Haşim Teoman Sancar aynı zamanda Milli Savunma Komisyonu’nun da üyeleri arasındadır. Orta seviyede İngilizce bilen Haşim Teoman Sancar, evlidir ve iki çocuğu vardır.