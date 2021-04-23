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TBMM'de 23 Nisan coşkusu, Devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı!

Bugün Millet Meclisi'nin açılışının üzerinden 101 yıl geçti. Yıl dönümü vesilesi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tüm devlet erkanı Anıtkabir'e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna geldiler. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iki küçük çocuk ile beraberindeki heyet ile Ata'yı ziyaret ederken TBMM Başkanı Mustafa Şentop, diğer devlet erkanları ile birlikte Anıtkabir'e geldiler.

23 Nisan 2021 Cuma 23:24
TBMM'de 23 Nisan coşkusu, Devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı!
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem Türkiye hem de tüm dünya çocuklarına armağan olarak sunduğu Ulusal Egemenliğin sembolü 23 Nisan çocuk bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 101. yıl dönümü koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı olarak kutlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, diğer devlet erkanları ile birlikte Anıtkabir'e gelirlerken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yanında çocuklar ve birlikte geldiği heyette, 23 Nisan vesilesiyle Atatürk'ü ziyaret ettiler.

Bakan Selçuk, geleceğin emanet edildiği çocuklar ile birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakırken, Anıtkabir özel defterine aktardığı mesajında Atatürk'e çocuk sevgisini insan sevgisinin temeline yerleştirdiği ve çocuklara 23 Nisan'ı bayram olarak hediye ettiği için minnettarlığını dile getirirken milletin çocuklarının dünyadaki diğer çocuklardan geride kalmayacağını ve onların sadece 23 Nisan günlerinde her gün hürmetle anmaya devam edeceğini dile getirdi.

Bakan Ziya Selçuk'un Anıtkabir'de gerçekleştirilen tören sonrasında 81 ilden öğrencini katıldığı bir çevrimiçi program kapsamında çocuklar ile sohbet edeceği bildirildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı ise aslanlı yoldan geçtikten sonra Ata'nın huzuruna çıktılar. Burada  Bakan Şentop, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra devlet erkanı saygı duruşuna geçti ve hep birlikte ve İstiklal Marşı'nı okudular.

 

 

 

 




Son Güncelleme: 23.04.2021 23:24
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Anahtar Kelimeler:
23 NisanAnıtkabirTBMMTörenZiya SelçukMustafa Şentop
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