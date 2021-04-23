TBMM'de 23 Nisan coşkusu, Devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem Türkiye hem de tüm dünya çocuklarına armağan olarak sunduğu Ulusal Egemenliğin sembolü 23 Nisan çocuk bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 101. yıl dönümü koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı olarak kutlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, diğer devlet erkanları ile birlikte Anıtkabir'e gelirlerken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yanında çocuklar ve birlikte geldiği heyette, 23 Nisan vesilesiyle Atatürk'ü ziyaret ettiler.

Bakan Selçuk, geleceğin emanet edildiği çocuklar ile birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakırken, Anıtkabir özel defterine aktardığı mesajında Atatürk'e çocuk sevgisini insan sevgisinin temeline yerleştirdiği ve çocuklara 23 Nisan'ı bayram olarak hediye ettiği için minnettarlığını dile getirirken milletin çocuklarının dünyadaki diğer çocuklardan geride kalmayacağını ve onların sadece 23 Nisan günlerinde her gün hürmetle anmaya devam edeceğini dile getirdi.

Bakan Ziya Selçuk'un Anıtkabir'de gerçekleştirilensonrasında 81 ilden öğrencini katıldığı bir çevrimiçi program kapsamında çocuklar ile sohbet edeceği bildirildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı ise aslanlı yoldan geçtikten sonra Ata'nın huzuruna çıktılar. Burada Bakan Şentop, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra devlet erkanı saygı duruşuna geçti ve hep birlikte ve İstiklal Marşı'nı okudular.