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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Yunanistan'a sert eleştiri! 'Yunanistan Müslüman Türklerin varlığını yok sayamaz'

Yunanistan'ın Batı Trakya ile ilgili aldığı kararlar Türk siyasiler tarafından eleştirilmeye devam ederken TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan sert eleştiri geldi. Şentop Yunanistan'ın kararı ile ilgili 'Müslüman Türklerin varlığı yok sayılamaz' dedi.

23 Mayıs 2021 Pazar 02:54
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Yunanistan'a sert eleştiri! 'Yunanistan Müslüman Türklerin varlığını yok sayamaz'
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Yunanistan’ın geçtiğimiz günlerde Batı Trakya ile ilgili kararlar alması sonrasında Türk siyasiler eleştirilerine devam ediyor. Bakanlar ve milletvekilleri Yunanistan’ı eleştiren açıklamalarda bulunurken son açıklama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tarafından yapıldı.

Şentop konu ile ilgili ‘Yunanistan’ın Müslüman Türklerin bölgede ki varlığını yok sayan düşünceleri ve söylemleri kınıyoruz.’ Açıklamaları dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ‘Yunanistan’ın bu tür yaklaşımları bu zamana kadar hep başarısız olmuştur ve olacaktır. Batı Trakya’da ki Müslüman Türkler Yunanistan’ın kararıyla varlık kazanmamıştır.’ Dedi.

 


Son Güncelleme: 23.05.2021 02:54
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Anahtar Kelimeler:
Tbmm Başkanı Mustafa şentopYunanistan EleştiriBatı Trakya Kararı
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