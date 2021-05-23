TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Yunanistan'a sert eleştiri! 'Yunanistan Müslüman Türklerin varlığını yok sayamaz'

Yunanistan’ın geçtiğimiz günlerde Batı Trakya ile ilgili kararlar alması sonrasında Türk siyasiler eleştirilerine devam ediyor. Bakanlar ve milletvekilleri Yunanistan’ı eleştiren açıklamalarda bulunurken son açıklama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tarafından yapıldı.

Şentop konu ile ilgili ‘Yunanistan’ın Müslüman Türklerin bölgede ki varlığını yok sayan düşünceleri ve söylemleri kınıyoruz.’ Açıklamaları dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ‘Yunanistan’ın bu tür yaklaşımları bu zamana kadar hep başarısız olmuştur ve olacaktır. Batı Trakya’da ki Müslüman Türkler Yunanistan’ın kararıyla varlık kazanmamıştır.’ Dedi.