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Tacizci eski CHP'li başkan yardımcısına 15 yıl hapis cezası verildi!

CHP'nin eski Maltepe Başkan Yardımcısı hakkında açılan taciz davası karara bağlandı. Eski başkan yardımcısı Umut Karagöz 23 yaşındaki bir genç kıza cinsel saldırı suçuyla yargılanıyordu. Tacizci eski CHP'li başkan yardımcısına 15 yıl hapis cezası verildi. Yaşanan rezalet nihayet hukuki sonuca bağlandı.

21 Mayıs 2021 Cuma 13:18
Tacizci eski CHP'li başkan yardımcısına 15 yıl hapis cezası verildi!
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Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz hakkında açılan cinsel saldırı davası karara bağlandı. 23 yaşındaki Z.Y’ye restoranda cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Karagöz hakkında nihayet karar çıktı. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada sanık Umut Karagöz SEGBİS aracılığıyla davaya bağlandı. Z.Y’nin avukatı daha önce bulunduğu beyanlarının arkasında durarak sanığın tutuklanmasını talep etti.

Yaşanan rezalet belgelendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Umut Karagöz için “nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit” suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteğiyle yargılanıyordu. Mahkeme heyeti ise davada Umut Karagöz için hakkında bulunan suç duyuruları için 12 yıl ve 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutuk halinin devam etmesine karar verdi. Sanığın yargılama boyunca sergilediği davranışlarında olumlu bir gelişme olmadığından da dolayı aldığı cezaya indirim yapmadı.


Son Güncelleme: 21.05.2021 13:18
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Anahtar Kelimeler:
CHPEski BaşkanTaciz
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