Tacizci eski CHP'li başkan yardımcısına 15 yıl hapis cezası verildi!

Yaşanan rezalet belgelendi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Umut Karagöz için “nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit” suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteğiyle yargılanıyordu. Mahkeme heyeti ise davada Umut Karagöz için hakkında bulunan suç duyuruları için 12 yıl ve 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutuk halinin devam etmesine karar verdi. Sanığın yargılama boyunca sergilediği davranışlarında olumlu bir gelişme olmadığından da dolayı aldığı cezaya indirim yapmadı.
Son Güncelleme: 21.05.2021 13:18