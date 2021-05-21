Tacizci eski CHP'li başkan yardımcısına 15 yıl hapis cezası verildi!

Yaşanan rezalet belgelendi

EskiMaltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz hakkında açılan cinsel saldırı davası karara bağlandı. 23 yaşındaki Z.Y’ye restoranda cinselde bulunduğu iddia edilen Karagöz hakkında nihayet karar çıktı. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada sanık Umut Karagöz SEGBİS aracılığıyla davaya bağlandı. Z.Y’nin avukatı daha önce bulunduğu beyanlarının arkasında durarak sanığın tutuklanmasını talep etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Umut Karagöz için “nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit” suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteğiyle yargılanıyordu. Mahkeme heyeti ise davada Umut Karagöz için hakkında bulunan suç duyuruları için 12 yıl ve 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutuk halinin devam etmesine karar verdi. Sanığın yargılama boyunca sergilediği davranışlarında olumlu bir gelişme olmadığından da dolayı aldığı cezaya indirim yapmadı.