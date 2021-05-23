İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Susurluk JİTEM davasında, Mehmet Ağar ve diğer sanıklar hakkında beraat kararı bozuldu

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ında aralarında olduğu ve 19 kişinin yargılandığı Susurluk JİTEM davasında verilen beraat kararının bozulduğu ve sanıkların yeniden yargılanacağı bildirildi.

23 Mayıs 2021 Pazar 19:09
Susurluk JİTEM davasında, Mehmet Ağar ve diğer sanıklar hakkında beraat kararı bozuldu
Takip Et:

Susurluk JİTEM davasıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmesinde aralarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da olduğu 19 sanık hakkındaki verilen beraat kararlarını bozulduğu ve Ağar'da dahil olmak üzere diğer sanıkların yeniden yargılanacağı bildirildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Susurluk JİTEM davası hakkında 13 Aralık 2019'da verdiği ve aralarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ında olduğu 19 sanık hakkında verilen beraat kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesi tarafından bozuldu. 1990'lı yıllarda zorla kaybedilen ve keyfi olarak infaz edilmesine ilişkin açılan davada yargılanan 19 kişinin yeniden yargılanacağı belirtildi. Karar tarihinin ise 5 Nisan 2021'de verildiği ortaya çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesinin söz konusu davaya ilişkin aldığı kararda sanık Ayhan Çarkın'ın dava aşamalarında sunulan beyanlarının dosyadaki diğer bilgi ve deliller ile teyit edilip edilmediğinin belirlenmesi ve sunulan beyanların maddi olay yada olaylarla bir eşleşme olup olmadığının karar yerinde durumunda tartışılmamasına dikkat çekildi. Birbiriyle uyuşma gösteren bildirimlerinin ise yeniden incelemeye alınarak daha öncesinde yetersiz gerekçeyle bir hüküm kurulmasının yargılanan sanıklar verilen beraat kararı sırasında uygulama maddesinin tekrar gösterilmemesi sebebiyle ceza kanuna karşı aykırı davranıldığı ifade edilen kararda olaylar sonrasında ele geçirilen kovan ve mermi menşeilerinin uyumu ve kullanımlarıyla ilgili aidiyetlerinin yeniden incelenmesi itham edilen faillerle birlikte hedef alınan maktullerin organizasyon çerçevesinde birbirleriyle bir irtibat bulunup bulunmadığının yeniden değerlendirileceği kaydedildi.


Son Güncelleme: 23.05.2021 19:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mehmet AğarBeraat KararıSusurluk Jitem Davası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedat Peker 7. videosu youtube'da yayınlandı!
Sedat Peker 7. videosu youtube'da yayınlandı!

Popüler Haberler

Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
MEB 2021 okullar ne zaman kapacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Zatürre aşısı koronadan korur mu? Zatürre aşısı koronaya iyi gelir mi?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Akıcı ve çok okunan mutlaka okunması gerekenler kitaplar
Sen Çal Kapımı'ya katılan Ali Ersan Duru Kimdir? Efe Akman karakteri kimdir?
LGS sınavı otomatik başvuru nasıl yapılır?
30.000 tl ye alınabilecek arabalar ve markaları 2021
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Güncel gümüş fiyatları 24 Mayıs 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
On numara 24 Mayıs Pazartesi çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
TRT 1 yeni dizisi Mendirman Celaleddin dizi oyuncuları ve dizi konusu
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı 24 Mayıs 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.