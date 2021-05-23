Susurluk JİTEM davasında, Mehmet Ağar ve diğer sanıklar hakkında beraat kararı bozuldu

Susurluk JİTEM davasıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmesinde aralarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da olduğu 19 sanık hakkındaki verilen beraat kararlarını bozulduğu ve Ağar'da dahil olmak üzere diğer sanıkların yeniden yargılanacağı bildirildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Susurluk JİTEM davası hakkında 13 Aralık 2019'da verdiği ve aralarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ında olduğu 19 sanık hakkında verilenAnkara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesi tarafından bozuldu. 1990'lı yıllarda zorla kaybedilen ve keyfi olarak infaz edilmesine ilişkin açılan davada yargılanan 19 kişinin yeniden yargılanacağı belirtildi. Karar tarihinin ise 5 Nisan 2021'de verildiği ortaya çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesinin söz konusu davaya ilişkin aldığı kararda sanık Ayhan Çarkın'ın dava aşamalarında sunulan beyanlarının dosyadaki diğer bilgi ve deliller ile teyit edilip edilmediğinin belirlenmesi ve sunulan beyanların maddi olay yada olaylarla bir eşleşme olup olmadığının karar yerinde durumunda tartışılmamasına dikkat çekildi. Birbiriyle uyuşma gösteren bildirimlerinin ise yeniden incelemeye alınarak daha öncesinde yetersiz gerekçeyle bir hüküm kurulmasının yargılanan sanıklar verilen beraat kararı sırasında uygulama maddesinin tekrar gösterilmemesi sebebiyle ceza kanuna karşı aykırı davranıldığı ifade edilen kararda olaylar sonrasında ele geçirilen kovan ve mermi menşeilerinin uyumu ve kullanımlarıyla ilgili aidiyetlerinin yeniden incelenmesi itham edilen faillerle birlikte hedef alınan maktullerin organizasyon çerçevesinde birbirleriyle bir irtibat bulunup bulunmadığının yeniden değerlendirileceği kaydedildi.