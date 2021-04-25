Sümeyye Erdoğan'dan Derya Yanık'a destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı, aile ve Sosyal hizmetler Bakanı olarak atananhakkında konuştu. Kadem üyesi olan Derya Yanık‘ın bakan olarak atanmasını olumlu karşılayan Sümeyye Erdoğan, kadem bünyesinde bir bakan çıkarmak önemlidir değerlendirmesinde bulundu. Kademin bir bakan çıkartacak kadar büyük bir potansiyeli olduğunu söyleyen Sümeyye Erdoğan, Derya Yanık‘ın donanımı, bilgisi ve tecrübesinden dolayı bakan olarak tercih edildiğini açıkladı.

Kademin sadece kamuda değil özel sektöre de çok büyük katkıları olduğunu ifade eden Sümeyye Erdoğan, ülkemizdeki kadın hareketlerine öncülük edeceklerini ve toplumun hemen hemen bütün kesimlerinde ve sektörlerinde kadınların söz sahibi olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kadem daha önce İstanbul Sözleşmesi’ne destek vermişti.