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Sümeyye Erdoğan'dan Derya Yanık'a destek

Kadem üyesi Derya yanık, aile ve Sosyal hizmetler Bakanı olarak atanmıştı. Konuyla ilgili konuşan Sümeyye Erdoğan, Derya Yanık’ın donanımı dolayısıyla tercih edildiğini söyledi.

25 Nisan 2021 Pazar 16:41
Sümeyye Erdoğan'dan Derya Yanık'a destek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan, aile ve Sosyal hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık hakkında konuştu. Kadem üyesi olan Derya Yanık‘ın bakan olarak atanmasını olumlu karşılayan Sümeyye Erdoğan, kadem bünyesinde bir bakan çıkarmak önemlidir değerlendirmesinde bulundu. Kademin bir bakan çıkartacak kadar büyük bir potansiyeli olduğunu söyleyen Sümeyye Erdoğan, Derya Yanık‘ın donanımı, bilgisi ve tecrübesinden dolayı bakan olarak tercih edildiğini açıkladı.

Kademin sadece kamuda değil özel sektöre de çok büyük katkıları olduğunu ifade eden Sümeyye Erdoğan, ülkemizdeki kadın hareketlerine öncülük edeceklerini ve toplumun hemen hemen bütün kesimlerinde ve sektörlerinde kadınların söz sahibi olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kadem daha önce İstanbul Sözleşmesi’ne destek vermişti.




Son Güncelleme: 25.04.2021 16:41
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Anahtar Kelimeler:
Sümeyye ErdoğanDerya Yanık
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