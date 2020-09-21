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Süleyman Soylu'dan Saygı Öztürk paylaşımı! Köşe yazısını eleştirdi!

Süleyman Soylu'dan Saygı Öztürk adına sert eleştiri içeren bir paylaşım yapıldı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Soylu, Öztürk'ün köşe yazısına yönelik bu açıkalamayı yapmak zorunda kaldığını duyurdu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 15:49
Süleyman Soylu'dan Saygı Öztürk paylaşımı! Köşe yazısını eleştirdi!
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Sözcü gazetesinde Süleyman Soylu’yu hedef alan sözleri ile eleştirilerin hedefi olan Saygı Öztürk’e, Süleyman Soylu yeniden yüklendi. Daha önce Saygı Öztürk’ü eleştiren Soylu, yaptığı paylaşım ile birlikte yine Öztürk hakkında açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Saygı Öztürk’e seslenen Süleyman Soylu, deveye boynun neden eğri demişler? O da nerem doğru ki demiş sözleri ile Öztürk’e yüklendi. Köşe yazısındaki sözlere yönelik açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu bu açıklamasını bu deve benzetmesi ile birlikte paylaşmıştır.

Süleyman Soylu’nun paylaşımı




Son Güncelleme: 21.09.2020 15:49
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Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluSaygı ÖztürkEleştiri
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