Süleyman Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na sert çıkış

Geçtiğimiz günlerde şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanun maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu adeta isyan etti. Bakan Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı’na ‘’Özgürüz evet. Her şeyimiz güvenlik altında, bir sorun yok. Hadi, bisikletle işe git gel de görelim bakalım. Neden polis koruması alıyorsun? Neden eskortlarla dolaşıyorsun?’’ dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından Kızılcahamam’da düzenlediği Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu’nun açılış programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘’Ben tek başıma kendi arabamla işime gidip gelmeye hazırım. Her yere bu şekilde gideceğim. Sen gidebilecek misin? Yapmayın bunu. Ayağımızı topal koymayın. Bize engel çıkarmayın. Ülkemiz tarihin en büyük mücadelesini vermektedir’’ dedi.