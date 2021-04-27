Süleyman Soylu ve Fahrettin Altun HDP'ye tepki gösterdi

Bugün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 108 kişinin yargılandığı Kobani davası başladı. Kobani davası bugün oldukça gergin bir atmosferde başladı. İçişleri BakanıKobani davası öncesinde halkların demokratik Partisi’nin hedef alan açıklamalarda bulundu. Soylu,’ye tepki gösterdi. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanıda Kobani davası başlamadan önce adalete inançlarının tam olduğunu ve katiller için hesap vaktinin geldiğini açıkladı.

Bugün başlayan Kobani davası gergin bir şekilde başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dava öncesinde HDP’ye tepki gösterdi. Dava sırasında avukatların mahkeme salonunu terk etmesi sonucu dava 3 Mayısıs 2021 tarihine ertelendi. Davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.