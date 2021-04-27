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Süleyman Soylu ve Fahrettin Altun HDP'ye tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kobani davası öncesinde HDP’ye tepki gösterdi. Kobani davasında Selahattin Demirtaş yargılanıyor.

27 Nisan 2021 Salı 03:14
Süleyman Soylu ve Fahrettin Altun HDP'ye tepki gösterdi
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Bugün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 108 kişinin yargılandığı Kobani davası başladı. Kobani davası bugün oldukça gergin bir atmosferde başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kobani davası öncesinde halkların demokratik Partisi’nin hedef alan açıklamalarda bulundu. Soylu, HDP’ye tepki gösterdi. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kobani davası başlamadan önce adalete inançlarının tam olduğunu ve katiller için hesap vaktinin geldiğini açıkladı.

Bugün başlayan Kobani davası gergin bir şekilde başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dava öncesinde HDP’ye tepki gösterdi. Dava sırasında avukatların mahkeme salonunu terk etmesi sonucu dava 3 Mayısıs 2021 tarihine ertelendi. Davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.




Son Güncelleme: 27.04.2021 03:14
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Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluFahrettin AltunHDP
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