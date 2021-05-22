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Star Gazetesi yazarı Aziz Üstel, Meral Akşener'i genelev patroniçesi Manukyan'a benzetti! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Geçen günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu benzetmesi yapmıştı. Akşener’in bu benzetmesi sonrasında Star Gazetesinin yazarı Aziz Üstel Akşener’e genelev patroniçesi Matild Manukya benzetmesi yaptı. Üstel’in bu benzetmesine sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:38
Star Gazetesi yazarı Aziz Üstel, Meral Akşener'i genelev patroniçesi Manukyan'a benzetti! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
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Aziz Üstel Meral Akşener'e hitaben şunları söyledi, "Şimdi; Matild Manukyan Türkiye'de kaç yıl üst üste vergi rekortmeni oldu. Yaptığımız söyleşide kendi adına namuslu olduğunu, eline kocasının elinden başka erkek eli değmediğini söylüyordu ki, eminim doğrudur. Amma onlarca genel evle randevu evinin sahibesiydi. Şişli ve çevresinde yüzlerce apartman dairesinin yanısıra fabrikaları da vardı. Parasının hesabını çoktan unutmuştu. Ne kadar kuruluş varsa hepsine bağış yapıyordu sürekli. TSK'dan tutun da Kızılay'a kadar herkes teşekkür plaketleri yollamıştı. Yaptığı işi olmasa söyleyecek tek laf bulamazdınız Manukyan için. Hatta onu ayakta alkışlardınız. Gene de yıllarca pasaport verilmemişti ama CB Turgut Özal'ın emriyle bir günde pasaport alabilmişti.

Bütün bu artılarına rağmen sizi Manukyan'a benzetsem herhalde küplere binerdiniz!! "Beni bir umumhane patroniçesine benzetti", diye bağırır çağırırdınız. Ee sizin böyle bir hakkınız var da ülkemin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yok mu? Siz kalkıp benim canımdan çok sevdiğim ülkemin CB'nına dil uzatacak onu bir bebek katiline benzeteceksiniz ve biz milletçe sus pus oturacağız öyle mi? Yok öyle yağma!”

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu da bu benzetme karşısında sessiz kalmadı:


Son Güncelleme: 22.05.2021 21:38
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