İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Son dakika: Muharrem İnce, CHP'den istifa edip etmediğine yönelik açıklama yaptı

Muharrem İnce, son zamanlarda gündeme sık sık gelen istifa iddialarına cevap verdi. Muharrem İnce'nin CHP'den istifa ettiğine yönelik çıkan haberleri cevaplayan İnce, evinin bahçesinde kuracağı partinin tüzüğünü konuştuklarını belirtti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 20:16
Son dakika: Muharrem İnce, CHP'den istifa edip etmediğine yönelik açıklama yaptı
Takip Et:

Muharrem İnce, bugün Yalova Elmacık Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde Memleket Hareketi Kurucuları Kurulu üyeleri ile toplantı düzenledi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Muharrem İnce, CHP'den istifasını verdiğine yönelik çıkan haberlere cevap verdi. CHP'den henüz istifasını vermediğini söyleyen İnce, "Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek" ifadelerini kullandı.

"Parti kurulunca istifa edilir"

Evinin bahçesinde hayata geçireceği partinin tüzüğünü konuştuklarını aktaran İnce, "Bugün kurucular kurulu üyesi arkadaşlarımla toplantı yaptık, bu doğrudur. Doğada bir yürüyüş yaptık. Yakında bazı açıklamalarımız olacak. Toplantı yaptığımız doğrudur. Tüzük tartıştık, program tartıştık. Doğada yürüyüş yaptık, evin bahçesinde de oturduk. Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek. Öyle bir açıklamamız olmadı" ifadelerine yerdi.



Son Güncelleme: 06.01.2021 20:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnceCHPIstifaParti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika: Bahçeli’den Başbuğ’a tepki ve gündeme ilişkin açıklamalar...
Son dakika: Bahçeli’den Başbuğ’a tepki ve gündeme ilişkin açıklamalar...
Yaşanan izdiham sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı
Yaşanan izdiham sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı
MSB: Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri
MSB: Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri
Gelecek Partisinden Selçuk Özden, Melih Bulu'nun Türkçesini eleştirdi!
Gelecek Partisinden Selçuk Özden, Melih Bulu'nun Türkçesini eleştirdi!
Kılıçdaroğlu, gündemde yer alan başörtü konusuna açıklık getirdi
Kılıçdaroğlu, gündemde yer alan başörtü konusuna açıklık getirdi
Süleyman Soylu'nun askerler ile yer sofrasında yemek yedikleri fotoğraf sosyal medyada gündem oldu!
Süleyman Soylu'nun askerler ile yer sofrasında yemek yedikleri fotoğraf sosyal medyada gündem oldu!

Popüler Haberler

Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Özge Törer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisindeki Demir karakteri Kimdir? Doğan Can Sarıkaya dizideki rolü ve hayatı
Sadakatsiz reyting sonuçları nasıl? Sadakatsiz izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Sadakatsiz dizisi Fırat karakterini kim canlandırıyor? Mehmet Çelik kimdir?
Sadakatsiz Cavidan kimdir? Meltem Baytok biyografisi
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş kimdir? Gerçek adı ne? Kaan Altay Köprülü oynadığı diziler
Kanal D Zümrüdüanka oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Zümrüdüanka dizisi Rüstem karakteri kimdir? Serhat Özcan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
2021 MP yılbaşı büyük ikramiyesi (çeyrek - yarım - tam) kaç lira? Milli Piyango büyük ikramiye bilet fiyatları
Mayıs ayının ilk haftasında konut kredisi faizleri ne kadar oldu? Bankaların konut kredisi faiz oranları
Banyo ve Tuvaletlerde ışık açma kapama düğmesi neden dışarıda olur?
5 Yıl Vadeli Konut Kredisi Veren Bankaların Faiz Oranları ve 5 Yıl Vadeli Konut Kredisi Geri Ödeme Taksitleri Miktarı
Johny Sins kimdir? Neden gündem oldu? Johny Sins Türkiye'deki projesi ne?
Zümrüdüanka dizisi Saniye kimdir? Sebahat Kumaş'ın hayatı!
Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray'ın hayatı!
Zümrüdüanka dizisi Menekşe kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu doğum tarihi
2021 Bayram ikramiyesine zam var mı? 2021 Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
Zümrüdüanka Behram kimdir? Menderes Samancılar biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.