Son dakika: Muharrem İnce, CHP'den istifa edip etmediğine yönelik açıklama yaptı

Muharrem İnce, bugün Yalova Elmacık Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde Memleket Hareketi Kurucuları Kurulu üyeleri ile toplantı düzenledi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Muharrem İnce, CHP'den istifasını verdiğine yönelik çıkan haberlere cevap verdi. CHP'den henüz istifasını vermediğini söyleyen İnce, "Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek" ifadelerini kullandı.

"Parti kurulunca istifa edilir"

Evinin bahçesinde hayata geçireceği partinin tüzüğünü konuştuklarını aktaran İnce, "Bugün kurucular kurulu üyesi arkadaşlarımla toplantı yaptık, bu doğrudur. Doğada bir yürüyüş yaptık. Yakında bazı açıklamalarımız olacak. Toplantı yaptığımız doğrudur. Tüzük tartıştık, program tartıştık. Doğada yürüyüş yaptık, evin bahçesinde de oturduk. Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek. Öyle bir açıklamamız olmadı" ifadelerine yerdi.