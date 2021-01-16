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Son dakika! Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştüler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Görüşmede hangi konular ele alındı. İşte detaylar...

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:09
Son dakika! Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştüler!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. İki ülkenin Cumhurbaşkanlarının telefon görüşmelerinde hangi konuları ele aldıkları ve tartıştıkları merak konusu.Görüşmede hangi konular ele alındı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdiler.Cumhurbaşkanları yapılan telefon görüşmesinde Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri ele aldı. Bir yandan Azerbaycan'da gelişen Dağlık Karabağ zaferini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçte her alanda yardım ve destek vereceğini belirtti.,

Karabağ işgali ardından ordaki düzeni tekrar kurmaya çalışan Azerbaycan için Erdoğan'dan yardım geldi.

Azerbaycan'ın kurtarmış olduğu Dağlık Krabağ'da onarım ve inşaat işlemlerine başladığını söyleyen Erdoğan, bunu yapmakla memnuniyet duyduğu ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 16.01.2021 19:09
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