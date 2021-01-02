Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşının tarihini verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Vahdettin Köşkü’nden video konferansla katılım sağladığı Kömürhan Köprüsü’nün açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu konulara değindi:

"Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor. Bu köprü ile vakitten ve yakıttan tasarruf sağlanacak. Proje, bölgenin kalkınmasına, refahına katkı sağlayacak."

"Yaptığımız yatırımlar, inşa ettiğimiz eserlerle Fırat’ı, kavuşmanın, sevincin, muhabbetin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz."

"Bugüne kadar Malatya’da 8,8 milyar lira, Elazığ’da 6 milyar lira ulaşım yatırımı yaparak bölünmüş yoldan demir yoluna ve hava yoluna kadar her alanda bölgemizin çehresini değiştirdik."

"Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet, varlığını hala sürdürmektedir."

Korona virüsü

"Milletimizin sağlığıyla beraber işini, aşını, geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber ettik. Tüm dünyayı esir alan salgın şartlarına rağmen geride bıraktığımız 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik."

"En geç nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız."