Son Dakika: Bakan Akar Bağdat'ı ziyarete gitti.

Bakan Hulusi Akar’ınziyaretinde ilk olarakSavunma Bakanlığı'na uğrayacağı düşünülüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad tarafından askeri törenle karşılanacak. Bakan Akar’ın Orgeneral Güler ile birlikte Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih yanı sıra Başbakan Mustafa Kazimi ve İçişleri Bakanı Osman Ganimi ile önemli görüşmeler yapması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre görüşmelerin ana konusu terörle mücadele kapsamında Türkiye ve Irak arasındaki işbirliği olacak.