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Son Dakika: Bakan Akar Bağdat'ı ziyarete gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler eşliğinde resmi ziyaret için Irak'a gitti.

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:40
Son Dakika: Bakan Akar Bağdat'ı ziyarete gitti.
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Bakan Hulusi Akar’ın Bağdat ziyaretinde ilk olarak Irak Savunma Bakanlığı'na uğrayacağı düşünülüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad tarafından askeri törenle karşılanacak. Bakan Akar’ın Orgeneral Güler ile birlikte Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih yanı sıra Başbakan Mustafa Kazimi ve İçişleri Bakanı Osman Ganimi ile önemli görüşmeler yapması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre görüşmelerin ana konusu terörle mücadele kapsamında Türkiye ve Irak arasındaki işbirliği olacak.



Son Güncelleme: 18.01.2021 15:40
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Anahtar Kelimeler:
ırakBağdatHulusiAkar
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