Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik Avusturya Başkanı'na ateş püskürdü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmesi üzerine tepkisini ortaya koydu.

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Avusturya Başbakanı destek için İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çektirmiş. Avrupa'da İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlığının sembolü olan bu şahıstır. Mazlumdan yana olmasını beklemek hayaldir. Zalimden yana olması ise siyasi pusulasıdır." İfadelerine yer verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TÜM TOPLULUKLARIN BARIŞI İÇİN MÜCADELE ETMEKTEDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız yakın coğrafyamızdaki Türkmen, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Hristiyan, Yahudi, Ezidi ve diğer tüm toplulukların barışı için mücadele etmektedir." İfadelerine yer verdi.

Ömer Çelik'in Twitter üzerinden yayımladığı paylaşımı şu şekildi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın İslam Ümmeti’nin sorunlarının çözümü için yaptığı vurguları, bazı siyasetçiler ve yorumcular tarafından temsil edilen dar bir zihniyet öteden beri “bunlar ümmetçilik yapıyor” diye yargılamaya çalışıyorlar. En son bir tv programında bir yorumcu aynı köhne yaklaşımla Cumhurbaşkanımızın kullandığı ifadeleri güya yargılamaya çalıştı. Devletimiz ve milletimiz pekçok boyuta sahiptir. Cumhurbaşkanımız Türk Milleti’nin varoluşuna, hak ve menfaatlerine dayanan siyasete liderlik ediyor. Aynı zamanda da Ümmet’in sorunlarının çözümü, Türk dünyasının dirliği ve medeniyetler arası işbirliği için de çalışmaktadır.

Cumhurbaşkanımız yakın coğrafyamızdaki Türkmen, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Hristiyan, Yahudi, Ezidi ve diğer tüm toplulukların barışı için mücadele etmektedir.

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın “Ümmet” demesini, Cumhuriyet değerlerine, toplum ve millet kavramlarına aykırı görmek köhnemiş bir zihniyettir.”